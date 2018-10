Erlebtes erzählt: Salzburger Persönlichkeiten im Gespräch ist ein Buch aus dem Verlag Anton Pustet Salzburg vom 5. Oktober 2018.

Erlebtes erzählt: Salzburger Persönlichkeiten im Gespräch: Sie sind prominent, aber keine Promis, sie sind bekannt aufgrund ihrer Leistungen und aufgrund ihrer außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Das Katholische Bildungswerk Salzburg hat zwischen 2015 und 2017 Persönlichkeiten eingeladen, aus ihrem Leben zu erzählen. Herausgekommen sind berührende Geschichten über besondere Lebenswege, über Schicksalsmomente, über lebenswichtige Entscheidungen, aber auch über Misserfolge, Irrwege und Rückschritte.

Diese persönlichen Erlebnisse werden im Licht des jeweiligen historischen und kulturellen Kontextes gesehen – die Salzburger Film- und Kulturgeschichte, der alpine Skisport und die Salzburger Küche vor 300 Jahren kommen vor, genauso wie die Südtiroler Option, die Flüchtlingswellen in Österreich, das Judentum in Salzburg und die traumatischen Ereignisse in Kaprun, beim Kraftwerksbau und beim Seilbahnunglück im Jahr 2000.

8,0 von 10 interessanten Geschichten