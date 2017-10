Erklärvideos einfach erfolgreich ist ein Buch von UVK Verlagsgesellschaft mbH aus dem Jahr 2017.

Erklärvideos einfach erfolgreich: Produkte oder Dienstleistungen mit Hilfe von Erklärvideos im Internet zu präsentieren liegt im Trend. Denn Videos sind inzwischen die begehrtesten Inhalte im Netz. Vor diesem Hintergrund sind Unternehmen gefordert, ihre Kommunikation diesem veränderten Kundenverhalten anzupassen.

Das ist ja schon länger der Fall, dass es über alles Erklärvideos gibt, eine tolle Sache wie ich einfach immer wieder feststelle. Wie war das früher? Überlegt doch mal. Da musste man nachfragen und hat oft nicht den richtigen Ansprechpartner gefunden oder sich nicht getraut. Heute geht man wenn man etwas erklärt haben will auf Youtube und findet dabei alles was man will. Selbst Schulkinder können sich da die Mathe Aufgaben noch einmal erklären lassen, ein riesen Vorteil, den wir früher nicht hatten, den wir aber für uns jetzt möglicherweise nutzen können und genau da setzt dieses Buch an.

Das vorliegende Buch zeigt Ihnen anschaulich und anhand zahlreicher Praxisbeispiele auf, was für die Erstellung eines erfolgreichen Erklärvideos wichtig ist und wie der Prozess der Erstellung abläuft. Und das alles ganz ohne Technik-Latein! Es gibt außerdem hilfreiche Tipps, wie Sie den optimalen Anbieter für Ihr Erklärvideo finden. Zahlreiche Tools, Software-Lösungen, Hinweise und Checklisten helfen bei der UmSetzung.

8,0 von 10 Erklärvideos