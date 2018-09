Erklär mir Demenz: Mit Kindern über die Krankheit des Vergessens sprechen ist ein Buch aus dem Neukirchener Verlag vom 17. September 2018.

Erklär mir Demenz: Wenn Angehörige dement werden, hat das immer auch Auswirkungen auf den Rest der Familie. Gerade Kinder leiden sehr darunter, wenn Oma oder Opa plötzlich irgendwie merkwürdig werden. Dieses Buch möchte die Angst davor nehmen, mit Kindern über Demenz zu sprechen. Es liefert religionspädagogische Ansätze und praxistaugliche Tipps für das gelingende Miteinander von Heranwachsenden und demenziell Erkrankten. Ein umfassender Ratgeber für Eltern und Pädagogen, die sich mit diesem Thema grundlegend auseinandersetzen möchten.

Grundlegend muss ich mal sagen, dass das Buch von außen so aussieht als wenn man es Kindern geben könnte, kann man aber nicht. Das Buch ist für Erwachsene geschrieben und hat hier und da einige Tipps parat wie man Demenz Kindern erklären könnte, ist aber sonst ein Ratgeber für Erwachsene. Ich fand es auch ehrlich gesagt an einigen Stellen zu kompliziert und was mich richtig gestört hat waren die vielen Fußnoten, die stören das Lesevergnügen, man muss immer wieder absetzen und kommt durcheinander. Im Grunde ist das Buch gut, es erklärt Demenz bis ins kleinste Detail, die Form ist aber nicht mein Geschmack. Dennoch kann ich das Buch jedem empfehlen, der sich mal über die Krankheit informieren möchte.

7,0 von 10 Erinnerungen