Erholsamer Schlaf & Selige Träume ist eine Entspannungs-CD aus dem Koha Verlag von 2017.

Erholsamer Schlaf & Selige Träume: Welch ein Hochgefühl ist es für Körper, Geist und Seele: Man erwacht nach einem tiefen, wohltuenden Schlaf und begrüßt – nun gestärkt, erfrischt und belebt – den neuen Morgen! Doch allzu viele Menschen leiden unter Belastungen, die ihnen die Ruhe rauben; es mangelt ihnen an der nötigen nächtlichen Regeneration und deshalb umso mehr an der Kraft, ihren Alltag zu meistern. Die harmonischen, in andere Sphären weisenden Klänge und die sanft unterlegten Affirmationen dieser CD sind ein Labsal für Ihre Seele: Sie begleiten Sie behutsam auf dem Traumpfad der vollkommenen Entspannung. Ihr Schlaf gewinnt an Qualität und wird wieder zu einer heilsamen Phase im täglichen Rhythmus Ihres Lebens. Seine Geschenke heißen: Vitalität, Lebensfreude und Kreativität.

Ich habe glaube ich noch nie in so eine CD reingehört, mit der man besser in den Schlaf kommen soll. Erst diese Tage und zwar war ich skeptisch, allerdings nach Überlegung war ich dann schon überzeugt, dass es klappen könnte. Denn oft kommen wir nicht in den Schlaf weil uns Überlegungen wach halten. Meist sind das Probleme, ich kenn es ja selbst, dass ich manches Mal wach liege und über alles mögliche nachdenke. Dann schaue ich auf die Uhr und es ist eine Stunde vergangen. Das ist dann mehr als ärgerlich und man kommt dann erst recht nicht in den Schlaf. Man muss sich im Grunde nur ablenken. Das klappt mit dieser CD recht gut, der erste Track, der kurze ist nicht so meines, aber der lange mit Musik geht eine Stunde, die Musik ist entspannend und irgendwann dämmert man so mit Musik und Überlegungen weg. Ich fand das entspannend. Zwar würde ich das nicht jede Nacht machen, aber die Nächte bei denen man wach liegt kann das Wunder bewirken. Hört doch selbst einfach mal rein.

8,0 von 10 schlafenden Menschen