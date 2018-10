Erben und vererben für Dummies ist ein Buch aus dem Verlag Wiley-VCH aus dem Jahr 2018.

Erben und vererben für Dummies: Wer möchte das nicht? Denen etwas hinterlassen, die man wirklich bedenken möchte. Das geht jedoch nur mit einem Testament, denn ohne die schriftliche Erklärung des »Letzten Willens« gilt die gesetzliche Erbfolge, die oft nicht den eigenen Wünschen entspricht: Hier erfahren Sie, was es mit der gesetzlichen Erbfolge und Pflichtteilsansprüchen auf sich hat. Der Autor hilft Ihnen beim Aufsetzen eines Testaments und erläutert, was Sie darin alles regeln können. Es spricht auch die Möglichkeit an zu schenken, statt zu vererben, gibt legale Steuertipps und erklärt, wie ein Testament in unterschiedlichen Lebenssituationen formuliert sein muss. Zahlreiche Checklisten und Mustervorlagen runden den Band ab.

Ja, wenn es ums Erben geht, kennen manche Menschen keine Freunde mehr. Man ist gierig auf Geld, das finde ich immer wieder schade. Es gibt aber auch die anderen Fälle, wo Familien versuchen die Erben auszuschließen, weil man eben so hinter dem Geld her ist. Letztendlich bedeutet das in den allermeisten Fällen Streß und Ärger. Wie man aber den Ärger ganz einfach vermeiden kann weiß dieses Buch. Hier wird das Erbrecht genauestens erklärt. Man weiß nach dem lesen genau welche Rechte man in allen Fällen hat und muss es gar nicht mehr zu Streitereien kommen lassen. Man weiß wie sein Recht ist und kann dieses auch umsetzen. Ich fand das klasse, denn da gibt es vieles was man eigentlich gar nicht weiß, aber wissen sollte. Schaut also unbedingt selbst mal rein, gerade wenn ihr gerade so einen Fall habt oder er bevorsteht.

9,5 von 10 Erben