Erase You von Bleeker: Debüt-Album der kanadischen Newcomer Bleeker auf den Spuren von Jet, The Black Keys oder Cage The Elephant. Bleeker tourten bereits Ende 2016 als Support mit Royal Republic durch Europa und konnten mit ihrem eingängigen und melodiösen Rock mit Garage Appeal bereits viele Freunde finden. Die Single „Highway“ enterte die Top 10 Alternative Charts in Kanada, sowie die Top 25 in den US.

Die Single hatte ich letztes Jahr ja schon vorgestellt. Ich schreib dazu damals:

Ich habe die Tage hier die Single bekommen und sollte da mal reinhören. Normalerweise bin ich immer skeptisch, wenn ich von einer Band noch nichts gehört habe und meistens stelle ich euch solche Sachen hier gar nicht erst vor. Bei Bleeker ist das nun was anderes, weil ich wirklich mal begeistert bin. Der oben verlinkte Track Highway geht mega ab, erinnert mich auch an irgendein Lied, ich komme nur nicht drauf an welches. Auf jeden Fall geht das gut ab, habe ich bestimmt 20 Mal gehört und es wird einfach immer besser. Insgesamt umfasst diese Maxi 5 Tracks die allesamt gut sind, zwar keiner mehr so gut wie Highway, aber auf jeden Fall hörenswert. Ich denke die Band sollte man im Auge behalten, hört einfach selbst mal rein.

Ich weiß jetzt wieder an welches Lied mich Highway erinnerte, an eines von Madonna, Give Me All Your Luvin, hört mal rein, das ist fast 1 zu 1 dasselbe. Aber ich schweife Ab, ich war jetzt gespannt wie das Album sein wird. Das Album war ansonsten okay, man kann es hören, aber kein Lied hat mich so begeistert wie Highway. Auch der Umfang war nicht der größte, für ein Debütalbum leider viel zu dünn. Im Moment denke ich das Bleeker ein One Hit Wonder bleiben wird und bin gespannt wie es weiter geht, hör einfach mal selbst rein, vielleicht gefallen dir mehr Tracks als mir, auf jeden Fall lohnt es sich aber in Higway reinzuhören, der Track ist wirklich cool.