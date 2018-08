Entspannt schaffst du alles!: Mit neuen Meditations- und Hypnosetechniken zu mehr Gelassenheit und Erfolg ist ein Hörbuch von Random House Audio vom 9. Juli 2018.

Entspannt schaffst du alles!: Viele Menschen hetzen durch ihren Alltag, Informationsflut und hohes Arbeitsaufkommen stressen zusätzlich. Aber anstatt hier gegenzusteuern, setzt man sich häufig noch selbst unter Druck. Das Ergebnis: Man erreicht seine hochgesteckten Ziele nicht, ist einfach nur erschöpft oder macht Fehler und fühlt sich fremdbestimmt. Der Bestsellerautor Jan Becker zeigt in seinem neuen Hörbuch, wie man den komplexen Anforderungen des modernen Alltags begegnen kann, ohne dass man sich verzettelt und einem der Stress zu sehr zusetzt. Mit seinen Mentaltechniken kommt man zur Ruhe, kann sich auf das Wesentliche konzentrieren, wird leistungsfähiger und zufriedener. So gelingt es, eine neue Perspektive auf das eigene Leben zu finden, es wieder aktiv zu gestalten und gelassen durch stressige Zeiten zu kommen.

ich glaube Streß im Alltag kennt jeder von euch? Bei mir ist das auf jeden Fall nicht anders. Auch ich habe täglich viel Streß. Mache immer mehr, sage immer ja, bin einfach manchmal total kaputt. Der Trick ist auf mal nein zu sagen und etwas für sich zu tun, entschleunigen und Stress abbauen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Jan becker hat da Möglichkeiten parat, die er hier wunderbar erklärt. Ein Beispiel dabei ist die Lach Therapie. Dort erklärt er wie einfach es ist gute Laune zu bekommen in dem man einfach herzhaft loslacht. Denn das Gehirn kann nicht entscheiden ob wir lachen weil wir einfach lachen wollen oder ob wir etwas komisch finden, es schüttet immer dieselben Hormone aus und es geht uns besser. Das lässt sich mit Abläufen kombinieren, wie das aber genau aussieht verrate ich euch nicht, das müsst ihr euch selbst anhören. Ich will nur so viel verraten: Es klappt, mir hilft es diese Tage in verschiedenen Situationen, was ich selbst nicht geglaubt hätte. Hört also unbedingt mal rein.

8,5 von 10 Lachanfällen