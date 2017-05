Enthologien 33: Ducks der Karibik – Der geschnabelte Korsar: Donald setzt die Segel! Die Herausforderungen der Ozeane sind mannigfaltig: Haie, Hunger und Hurrikane drohen. Doch die größte Gefahr geht von Piraten wie Dotterbart und Schwarzschnabel aus. Gelangt man in die Fänge dieser Freibeuter, sollte man alle Hoffnung fahren lassen! Ducks wie Mäuse lassen sich natürlich trotzdem nicht davon abhalten, zu den waghalsigsten Abenteuern auf hoher See aufzubrechen.

Ein tolles Special rund u die Seefahrt, also nur Comics die auf dem Wasser spielen bzw. deren Thema Wasser und Schiffe sind. Natürlich keine neuen Comics, sondern alles Wiederveröffentlichungen, aber das finde ich nicht weiter schlimm, wenn ich ehrlich bin kannte ich keines der Comics oder kann mich nicht erinnern. Ich denke so wird es den allermeisten ergehen, daher kann ich euch sehr empfehlen selbst in diesen Band reinzuschauen, vor allem aber wenn Du Seefahrt begeistert bist kommt du hier auf deine Kosten. Einfach mal wieder Donald Duck lesen.