Energize your Life – Wochenplaner 2019 ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 30. Oktober 2018.

Energize your Life – Wochenplaner 2019: Einmal alles auf Anfang: Jahresbeginn heißt Neustart, auch für den Körper. In diesem zauberhaft gestalteten Wochenplaner für 2019 erhalten Sie nicht nur über 50 energiereiche Rezepte für Frühstück, Smoothies, Mittagessen und Desserts zum Entschlacken und Entgiften, es können sich Ziele gesteckt werden, eigene Notizen gemacht werden, Einkaufslisten und Termine geplant werden. Dabei ist jede Woche als großzügiges Wochenkalendarium auf je einer Doppelseite angelegt. Plus: Entspannende Yoga-Übungen und Saisonplaner.

Ich liebe solche kleinen Jahresplaner, vor allem die aus dem EMF Verlag sind immer so richtig süß gemacht. Da gibt es für jeden Geschmack einen und ich zeige euch hier mal zwei Stück, die mir besonders gefallen habe. Im Grunde kann man da nichts falsch machen, die Planer haben ein tolles handliches Format, ein Hardcover, das es auch das ganze Jahr hält und so ein Band, dass man es schließen kann und nicht immer offen überall rumfliegt. So wird man qualitativ das ganze Jahr 2019 seinen Spaß damit haben.

Einen weiteren coolen Planer gibt es mit 20 to Shape – Bodyweight only: Der Work-out-Planer aus demselben Verlag: Dein Coach für Zuhause! Der Work-Out-Planer ist die perfekte Ergänzung zum Bestseller “20 to Shape” von Ralf Ohrmann. Woche für Woche lassen sich Trainingspläne gestalten und individualisieren. Übersichtliche Checklisten tracken den Fortschritt und machen die Erfolge sichtbar. Personal Coach Ralf Ohrmann gibt Profitipps zum Aufbau eines persönlichen 12-Wochen-Programms, Ernährungstipps und Einkaufslisten für Equipment und mehr. Mit praktischer Froschtasche zum Sammeln von Rezeptideen und Motivationsbildern, Gummiband und Lesebändchen.

