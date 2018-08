Endstation Brexit ist ein Buch aus dem Tectum Wissenschaftsverlag vom 16. Juli 2018.

Endstation Brexit Ralf Grabuschnig

Herausgeber: Tectum Wissenschaftsverlag

Auflage Nr. 1 (16.07.2018)

Taschenbuch: 208 Seiten

Endstation Brexit: Die spinnen, die Briten, wusste ja bereits der Gallier Obelix. Und tatsächlich, in den letzten tausend Jahren hat dieses merkwürdige Inselvolk das regelmäßig unter Beweis gestellt. Immer anders, immer unberechenbar und ja nicht zu europäisch, so kann man die britische Geschichte eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Vom legendären Wilhelm dem Eroberer über den vollkommen verrückten Heinrich VIII. bis zur Großmutter Europas Königin Victoria die Briten haben in ihrer Geschichte auf niemanden Rücksicht genommen. Nicht auf sich selbst und ganz besonders nicht auf Europa. Eine unterhaltsame Reise durch die britische Vergangenheit, auf der schnell klar wird: So eine große Überraschung ist der Brexit eigentlich gar nicht. Eine unterhaltsame Reise durch die britische Vergangenheit, auf der schnell klar wird: So eine große Überraschung ist der Brexit eigentlich gar nicht.

Ein ehr unterhaltsames Buch über die Geschichte von Großbritannien. Gerade zur jetzigen Brexit Diskussion mehr als unterhaltsam und lehrreich. Aber ist der Brexit schon wirklich durch? Erst diese Tage las man, dass ein Großteil der Briten doch dagegen sind und so macht England sich nicht gerade beliebt in ihren Entscheidungen und provoziert gerade dazu ihre Geschichte nicht nur kritisch zu sehen sondern auch ohne den nötigen Respekt. In diesem Buch wird klar, dass das eigentlich schon immer so war. Ein wirklich sehr gutes Buch, bei dem ich nicht nur einmal schmunzeln musste. Abseits davon habe ich nun ein wirklich gutes Bilder der Geschichte der Briten und kann das mit etwas Abstand nun beobachten und, wie gesagt, bei der ganzen Brexit Diskussionen schmunzeln, ich kann euch einen Blick hinein sehr empfehlen.

8,0 von 10 britischen Ausstiegen