Endlich Nichtraucher – Der einfache Weg zum Nichtraucher von Studio Hamburg Enterprises (aberle-media) aus dem Jahr 2017.

Endlich Nichtraucher - Der einfache Weg zum Nichtraucher Studio Hamburg Enterprises (aberle-media) (17.05.2019)

DVD, Freigegeben ohne Altersbeschränkung

Laufzeit: 60 Minuten

Diverse

Deutsch

Endlich Nichtraucher – Der einfache Weg zum Nichtraucher: Werden Sie wieder Nichtraucher – ohne Druck oder Zwang, ohne erhobenen Zeigefinger. Keine Besserwisserei, keine Verbote – und vor allem: keine militanten Nichtraucher-Sprüche! Wer versteht, wie das Rauchen biologisch und psychologisch funktioniert, braucht zum Aufhören kaum Willenskraft. Dann ist es einfach Nichtraucher zu werden und zu bleiben: ohne Pillen, Hokuspokus oder Psycho-Quatsch. Fühlen Sie sich wie früher, bevor man Sie in die Nikotinfalle gelockt hat. Erleben Sie unsere Nichtraucher-Reise in Ihr Inneres.

Nichtraucher werden ist gar nicht so einfach, das weiß ich genau, denn ich habe schon mal damit aufgehört. Ich hatte das allerdings mit Willenskraft geschafft. Die ersten Tage waren dabei schon ziemlich heftig, aber schnell lässt das nach und man freut sich, dass man es geschafft hat. Viele haben aber diese Willenskraft aus welchen Gründen auch immer nicht. Für die, die das nicht haben ist diese DVD sehr geeignet, denn sie hält uns den Spiegel vor ohne irgendwie negativ belehrend zu sein. Wer also aufhören will mit dem Rauchen der kann hier auf jeden Fall mal reinschauen. Ich tendiere allerdings immer noch dazu es einfach auch mal ohne zu versuchen, es ist einfach nur reine Kopfsache.

7,0 von 10 Tabakdosen