Endlich erfolglos!: Ein schlechter Ratgeber ist ein Buch aus dem Benevento Verlag vom 20. September 2018.

Endlich erfolglos!: Ein schlechter Ratgeber Sebastian 23

Herausgeber: Benevento

Auflage Nr. 1 (20.09.2018)

Gebundene Ausgabe: 256 Seiten

Endlich erfolglos!: Ein schlechter Ratgeber: Leistung verweigern leicht gemacht – ein Anti-Ratgeber Das Ende aller To-do-Listen: Poetry Slammer Sebastian 23 erlöst Sie mit viel Humor von Leistungsdruck, Selbstoptimierung und Gesundheitstrends. »Endlich erfolglos – ein schlechter Ratgeber« ist ein satirischer Befreiungsschlag für Menschen, die keine Lust auf Fitnessarmbänder und Wunderlisten haben und deren Seelenheil nicht an Lifehacks und Bucket Lists hängt. In 37 Kapiteln fühlt Bestsellerautor, Comedian und Philosoph Sebastian Rabsahl alias Sebastian 23 dem Zeitgeist auf den Zahn.

Ein richtig witziges Buch, dass sich Themen wie Ernährung, Yoga etc. satirisch annähert. Alle Themen hier zu beschrieben würde den Rahmen sprengen, aber alles was uns so bewegt, wo wir uns optimieren wollen schneidet der Autor satirisch an und hält der Gesellschaft den Spiegel vor. Das ist nicht nur witzig und toll zu lesen, sondern öffnet uns auch mehr die Augen als ernsthafte Bücher über die Themen. Gerade was die Ernährung angeht wurde mir einiges bewusst, was der Autor hier satirisch darstellt, Das regt einen doch tatsächlich zum Nachdenken an. Ich kann euch also sehr empfehlen hier einmal reinzuschauen, besonders dann, wenn Du mit dem Themen locker umgehen kannst.

9,0 von 10 satirischen Themen