Elvis Presley – Frankie und Johnny ist ein Film von Koch Media GmbH mit u.a. Elvis Presley, Harry Morgan und Sue Anne Langdon aus dem Jahr 1966.

DVD, Freigegeben ab 6 Jahren

Laufzeit: 83 Minuten

Elvis Presley, Harry Morgan, Sue Anne Langdon, Nancy Kovack, Audrey Christie

Englisch, Deutsch

Elvis Presley – Frankie und Johnny: Elvis ist Johnny – ein Entertainer auf einem Ausflugsdampfer, dessen Leben sich nur um eines dreht: Roulette! Seine Bühnenpartnerin und Verlobte Frankie ist davon alles andere als begeistert, denn Johnny verspielt sein ganzes Geld. Doch eine Wahrsagerin verheißt dem Pechvogel Glück und zwar in Gestalt der rothaarigen Nellie Bly. Frankie beschließt, dem untreuen Glücksritter eine Lektion zu erteilen – und lässt die Verlobung mit einem Knalleffekt platzen…

Diese Elvis Filme laufen ja ab und an auf dritten Kanälen am Sonntag, so kenne ich einige zumindest noch aus meiner Kindheit, denn da habe ich die wirklich gerne geschaut. Seit dem aber irgendwie nicht mehr. So war ich gespannt ob mich diese Kart von Komödien auch heute noch begeistern und ich muss sagen ja, das hat der Film geschafft. Er ist natürlich nicht sehr anspruchsvoll, aber unterhaltsam. Eben genau das Richtige für langweilige Stunden am Sonntag Nachmittag. Kein Highlight der Film Geschichte, aber trotzdem sagt man nach dem Schauen, dass man einen guten Film gesehen hat, so kann ich euch empfehlen doch auch einfach mal reinzuschauen.

7,0 von 10 singenden Rock n Roll Stars