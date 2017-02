Elvis – Golden Moments: Eine CD randvoll mit Lieder vom Superstar, eben seinen größten Hits.

Voller kann man eine CD nicht packen, hier findet man 25 Tracks vom Rock n Roll Superstar, eben mitunter seinen erfolgreichsten und größten Hits, wie Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes, Jailhouse Rock oder auch Love Me Tender. Genau so etwas habe ich gesucht, denn ich mag die Musik von ihm, ich habe manchmal so Tage, da höre ich sie nur, kann gar nicht erklären warum, wenn man Rock n Roll hören möchte, ist er eben erste Adresse.