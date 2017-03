Elvis – A Life in Music: Zum ersten Mal in deutscher Sprache erhältlich und vollständig aktualisiert und überarbeitet erzählt Elvis Presley – A Life In Music die faszinierende Geschichte von Elvis Presleys außergewöhnlicher musikalischer Karriere. Als Verwalter von Presleys Katalog mit exklusivem Zugang zu RCAs Archiven erweckt Ernst Jorgensen jede einzelne Minute, die Elvis im Aufnahmestudio verbracht hat, zum Leben: von seinen ersten unbeholfenen Aufnahmeversuchen bis hin zur unglaublich kreativen Phase seiner späteren Karriere.

Dieses Buch erzählt die Geschichte jeder einzelnen Aufnahme-Session, liefert Hintergrundinformationen zu allen beteiligten Musikern und Songwritern und blickt hinter die Kulissen aller Proben, Live-Aufnahmen und TV-Auftritte. Der Leser erhält so einen Einblick in das musikalische Denken und Schaffen von einem der größten Künstler, der je gelebt hat, und hält zugleich ein umfassendes Nachschlagewerk zu allen offiziell veröffentlichten Songs und Tonträgern in den Händen.

Eine spannende, oft überraschende Reise zu den Ursprüngen eines musikalischen Vermächtnisses, die einen weiten Bogen um alle Skandale und Gerüchte um die Figur Elvis Presley macht und sich stattdessen auf das konzentriert, wofür der King noch heute auf der ganzen Welt verehrt wird: seine Songs.

Für alle Elvis Fans ein absoluter Pflichtkauf, denn ein kompletteres Buch gibt es meines Wissens nach nicht. So eine tolle Übersicht habe ich noch nicht gesehen, okay, wahrscheinlich würde man das auch alles im Netz irgendwo finden, aber hier hat man es komplett und übersichtlich geordnet und kann zu seinem Idol alles nachvollziehen, sehen wo jeder Hit aufgenommen wurde und vieles mehr. Lediglich auf einer Seite war mir ein doppelter Text aufgefallen, das kann man aber verschmerzen, das fällt sicher den allermeisten kaum auf. Der Rest war großartig, besonders für Sammler auch die komplette Diskografie am Ende des Buches. Schaut also unbedingt rein, es lohnt sich sehr.