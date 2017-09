Elrow Vol.1 ist eine aus Barcelona stammende Partyreihe von Konto Records aus dem Jahr 2017.

Elrow Vol.1: Mit der Elrow Vol.1 startet eine CD-Reihe, die die vibes dieser jetzt schon legendären Partyreihe akustisch erleben lässt. Für den fantastischen Sound sorgen die Weltklassemixe der resident DJs Toni Varga, De La Swing, Marc Maya und George Privatti. Die herausragende Titelzusammenstellung wartet zudem mit vielen exklusiven Titeln auf.

Toni Varga kannte ich noch, ansonsten waren mir die DJs und auch die Titel nicht bekannt. Das geht auch eher in eine Richtung die ich nicht so oft höre, witziger Weise hat mich dieser Sampler aber sehr gut unterhalten. Das ist auch keiner bei dem man sich einfach nur einen Track anhört, das ist eher was für einen chilligen Tag zuhause. Einlegen und durchlaufen lassen. Irgendwie hat man dann immer guten Sound auf den Ohren und kann wunderbar relaxen. Ich hatte das neben der Arbeit laufen und bevor ich mich versah war ich fertig, ich kam in einen richtigen Rausch, das müsst ihr euch auch unbedingt mal geben.

7,5 von 10 geilen Samplern