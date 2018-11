Elokin und der grüne Stern: Fantasieballons müssen fliegen ist ein Buch aus dem TRIGA Verlag vom 15. Oktober 2018.

Elokin und der grüne Stern: Fantasieballons müssen fliegen: Das kann doch wirklich nur Elokin passieren! Da liegt man ruhig im Bett und erfreut sich an den schönen Sternen am Himmel. Noch weiß Elokin nicht, weshalb nur sie den einen grünen Stern sehen kann. Eines Nachts kommt der Sternenputzer und holt sie mit seinem Putzwagen ab. Elokins Abenteuer beginnt. Sie findet sich in einer fremden Welt wieder und bekommt eine große Aufgabe: Sie soll den Sternenbewohnern fehlenden Fantasienebel beschaffen – denn immer mehr Fantasie der Erdenkinder verschwindet in seltsamen, schwarzen Kästchen. Naseweis und neugierig wie sie ist, kehrt sie mit dem wichtigen Auftrag auf die Erde zurück. Auch Du kannst helfen, dass es den Sternenbewohnern besser geht.

Eine absolut süße Geschichte in diesem Buch, zum vorlesen und auch zum ersten selberlesen super geeignet. Ich fand die Bilder allerdings nicht so hübsch, das waren Bleistiftzeichnungen und sieht eher wie mal eben schnell gezeichnet aus, fast wie selbst von einem Kind gezeichnet. Nagut, das ist Geschmackssache, dem ein oder anderen wird das gefallen, wichtig aber ist wie es euren Kindern gefällt. Sehr viele Zeichnungen sind nicht enthalten, im Mittelpunkt steht die Geschichte und die ist wirklich gelungen, daher meine Empfehlung, schaut am besten selbst mal rein, es lohnt sich.

7,0 von 10 süßen Geschichten