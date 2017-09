Elekrosmog: Wie unsichtbare Energien unsere Gesundheit bedrohen ist ein Buch aus dem Crotona Verlag von 2017.

Elekrosmog: Wie unsichtbare Energien unsere Gesundheit bedrohen: In unserer übertechnisierten Welt spielt sich das Leben im Kreuzungspunkt zahlreicher Energiefelder ab, die von Telekommunikations- oder Stromversorgungsunternehmen freigesetzt werden. Es leuchtet ein, dass Firmen, die an diesen Strukturen verdienen, nicht vorrangig daran interessiert sind, im Detail über mögliche Risiken aufzuklären. Manfred Poser zeigt auf, welchen Kräften jeder Mensch in unser Kommunikationsgesellschaft ausgesetzt ist, nicht nur jene, die heute schon über „Elektroallergie“ klagen. Viele negative Strahlenbelastungen ließen sich zudem abmildern oder verhindern, wenn bestimmte Vorsichtsmaßnahmen getroffen würden.

Ein extrem interessantes Thema mit viel bla bla gestreckt vom Autoren. So fängt er mit der Schöpfungsgeschichte an, was ich als völlig unnötig empfand. Ebenso gibt es zwischendurch Filmanalysen bzw. Erwähnungen von Zeitreise-Filmen und Romanen. Er erwähnt da H.G. Wells Buch die Zeitmaschine und im weiteren Verlauf sinniert er über Reisen in die Vergangenheit, bezogen auf den Roman. Er hätte den Roman mal lesen sollen, es geht in dem Buch um Reisen in die Zukunft. Dies ist aber nur ein Beispiel von vielen, man hat ständig das Gefühl der Autor hat nur so Halbwissen parat und schwafelt lange um den heißen Brei herum. Die spannenden Stellen in dem Buch gibt es auch, doch muss man diese suchen. Zudem fragt man sich dann irgendwann ob der Autor da auch so nachlässig recherchiert hat? Schaut einfach selbst mal rein und macht euch selbst ein Bild, ich fand es einerseits sehr interessant und andererseits langweilig.

5,5 von 10 Zeitreisen