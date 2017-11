Eiserner Wille – Mein Leben und die Lektionen von Cus D’Amato ist die Biografie von Mike Tyson aus dem Hannibal Verlag von 2017.

Eiserner Wille – Mein Leben und die Lektionen von Cus D’Amato: Der Schlüssel zu Mike Tysons beispiellosem Erfolg im Ring war die Begegnung mit seinem Trainer und Mentor Cus D’Amato. Als der alternde Boxtrainer und der dreizehnjährige Kriminelle aufeinandertrafen, bot sich für sie beide eine einzigartige Chance.

Es gab vor Jahren mal einen Film über Mike Tyson, an den ich mich durch dies Buch erinnert habe. Das Buch ist im Grunde genau wie dieser Film und erzählt die schwere Geschichte von Mike Tyson und seinem Trainer und Freund Cus D´Amato. Das ungleiche Paar hat eines verbunden, das Boxen. Wie das private Leben von Mike Tyson später verlaufen ist finde ich schade und traurig, ich hätte ihm gewünscht, dass er noch länger etwas von seinem Trainer hat, dann wäre sein Leben ganz sicher ganz anders verlaufen. Denn der schnelle Erfolg war für Mike Tyson schon etwas zu viel denke ich. Das erkennt er aber auch selbst und ich fand das Buch gerade im letzten Teil des Buches an vielen Stellen sehr emotional, was ich von Mike Tyson so auch nicht gedacht hätte das er so denkt. Eine gute Biografie die mich stellenweise überrascht hat, ich kann jedem Boxsportfan sehr empfehlen einmal selbst reinzuschauen.

8,5 von 10 Runden