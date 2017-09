Eisberge ist ein Kinderbuch aus dem Jaja Verlag von 2017.

Eisberge: Die Landschaft rauscht an uns vorbei – oder wir an der Landschaft. Wir spielen uns derweil den Ball zu. Es geht hin und her und aus dem einen ergibt sich das nächste. Wer hätte sonst gewusst, dass jemand mit dem Eifelturm verheiratet ist, man Reliefpfeiler von vorne und hinten lesen oder wie sich ein Napoleonkomplex äußern kann? Und doch ist alles nichts weiter als eine Autofahrt zwischen Tagträumen, Spielen gegen die Langeweile und Auto­pannen zweier Zeichnerkollegen.

Der Jaja Verlag ist sehr froh, dass er diese zwei Zeichner neu an Bord hat, die in ihrem spielerischen Comic auch die Langeweile des Leser vertreiben und mit einer atemberaubenden Stilvielfalt und ganz unterschiedlichen Techniken ein sehr besonderes Buch gestaltet haben.

7,0 von 10 Autobahnfahrten