Eintracht Frankfurt – Wie geht das? ist ein Buch aus dem Bachem, J P Verlag vom 15. Oktober 2018.

Eintracht Frankfurt – Wie geht das?: Warum wird der Rasen im Stadion regelmäßig ausgewechselt? Wie eroberte Attila die Position des Glücksbringers? Was macht der 12. Mann? Fünf DFB-Pokalsiege, ein Meistertitel, ein UEFA-Pokalsieg: Der 1899 gegründete Traditionsverein Eintracht Frankfurt und seine Erfolge sind weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Junge Fans erfahren in diesem Sachbuch erstmals alles, was sie schon immer über die SGE wissen wollten: über die Geschichte des Fußballs in Frankfurt, über Maskottchen Attila, geheime Trainingseinheiten oder das Leben im Fußballinternat. Die Autoren aus den eigenen Reihen des Vereins gewähren besondere Einblicke hinter die Kulissen und präsentieren echtes Expertenwissen. Von den Katakomben bis in die Kabinen des Stadions nimmt dieses Buch seine Leser mit auf eine spannende Reise durch die Welt der Eintracht aus Frankfurt!

Ich fand das Buch sehr interessant, wenn ich auch kein Fan von Eintracht Frankfurt bin, begeistert mich der Club zur Zeit sehr, weil man es mit einfachen Mitteln geschafft hat sich wieder im Oberhaus zu etablieren und erfolgreichen, wie schönen Fußball zu spielen. Das weckt natürlich Interesse mehr über den Club zu erfahren, also das drumherum und das macht dieses Buch hervorragend. Man erfährt allerhand wissenswertes über den Club, was auch toll geeignet ist für den jungen Fan. Zudem jede Menge Bilder die das Buch sehr lebhaft machen, ich kann es euch daher sehr empfehlen.

8,0 von 10 interessanten Clubs