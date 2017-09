Einmal Dynamo, immer Dynamo!: 111 Geschichten aus der Historie von Dynamo Dresden ist ein Buch von Schwarzkopf & Schwarzkopf aus dem Jahr 2017.

Einmal Dynamo, immer Dynamo!: Ich bin ja im Allgemeinen ein großer Fußball-Fan, zwar vom 1. FC Köln, aber ich schaue auch total gerne die zweite und dritte Liga und entsprechend Ostvereine, weil ich mal ein Ferienhaus im Osten hatte und der Region verbunden war, die Liebe zum Fußball ist geblieben, so habe ich in der letzten Saison fast alle Spiele von Dynamo Dresden gesehen, die die zweite Liga natürlich richtig gerockt haben. Das war schon ein großes Highlight als Fußball-Fan, als Dynamo Fan sowieso, so wollte ich unbedingt dieses Buch haben.

Als Fan ist dies Buch ein absolutes MUSS, es behandelt im Grunde die ganze Vereinsgeschichte. Ich als Fußball-Fan fand das auch interessant und das Buch hat dafür gesorgt, dass ich den Verein noch etwas cooler finde. Allerdings hätten dem Buch ein paar Absätze gut getan, das wirkt sonst alles sehr zusammengepresst und ich persönlich lese lieber kleine Abschnitte, also einen riesen Textbaustein. Aber das ist Kritik auf hohem Niveau, das Buch ist sonst mit seinen Geschichten total interessant, schaut einfach selbst mal rein.

7,5 von 10 Ostduellen