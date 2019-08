Einladungskarten aller Art im schönen Design bei Meine Kartenmanufaktur

Einladungskarten aller Art im schönen Design gibt es bei Meine Kartenmanufaktur. Ich habe mir die Seite mal angeschaut, weil ich unbedingt noch verschiedene Karten brauche.

Karten im schönen Design bei Meine Kartenmanufaktur

Was macht ihr wenn jemand Hochzeit feiert? Wenn jemand verstorben ist? Wenn ein Kind Geburtstag hat? Wenn irgendein großes und wichtiges Ereignis ins Haus steht? Genau, eine Karte kaufen und etwas schönes reinschreiben. Habe ich bisher auch immer genau so getan. Was ist das Resultat? Beschenkter bekommt fast mit großer Sicherheit eine Karte doppelt. Das sind jedenfalls meine Erfahrung, weil die Karten die man so im Supermarkt kaufen kann ganz schön sind, aber halt auch immer nur die gleichen. Viel Auswahl hat man ebenfalls nicht.

Jetzt stehen wieder einige wichtigen Dinge an. Beispielsweise ist bald Einschulung und da gibt es dann auch Einladungen oder eben auch Grußkarten für das Kind bzw. eine kleine Feier danach. Auch Konfirmanden sind bald wieder dran, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Man braucht also ständig irgendwelche Karten und ich habe mich entschieden eben nicht mehr die 0815 Karten zu kaufen, sondern selbst welche zu gestalten. Auf meiner Suche habe ich Meine Kartenmanufaktur gefunden.

Auf der Seite bin ich direkt verblieben weil alle Karten sehr schön sortiert nach Themen sind, man findet das passende Thema also sehr schnell und hat dann eine große Auswahl an schon fertigen Karten, die man seinen Bedürfnissen anpassen kann.

Mit nach Bedürfnissen anpassen meine ich nicht nur die Schriftart und die Namen ändern, sondern wirklich anpassen. Man kann eine vorgefertigte Karte nehmen und alles, wirklich alles anpassen. Eigene Bilder verwenden und eben was ganz eigenes kreieren, je nach eigenen Vorstellungen und Kreativität. Es gibt auch Clipart Sticker zur Auswahl, man kann aber auch eigene nehmen, so habe ich beim rumspielen gerade aus einer Hochzeitseinladung eine Einladung zum Date gestaltet. Was auch das schöne ist, man kann sich auch nur eine individuelle Karte gestalten und muss nicht gleich 100 auf einmal bestellen.

So kann man leicht und gleich zu jedem Anlass und zu jeder Idee eine Karte erstellen und nach seinen Wünschen anpassen. Das Menü zum anpassen und bearbeiten ist kinderleicht und gleichzeitig an Umfang wohl kaum zu überbieten. Ich bin schwer begeistert und kann euch die Seite wirklich empfehlen. Schaut sie euch unbedingt mal an, vielleicht gerade zur Einschulung mega interessant für euch. Viel Spaß beim Karten erstellen.