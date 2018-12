Einführung in das Rechnungswesen: Bilanzierung und Kostenrechnung ist ein Buch aus dem Schäffer Poeschel Verlag vom 30. September 2015.

Einführung in das Rechnungswesen: Bilanzierung und Kostenrechnung: Als Instrument zur Bereitstellung erfolgsorientierter Informationen muss das Rechnungswesen in Unternehmen vielfältige Anforderungen erfüllen. Das beliebte Lehrbuch führt umfassend und leicht verständlich in das Thema ein. Bewährt praxisnah verbinden die Autoren die Bereiche externe Rechnungslegung und Kostenrechnung. Die 9. Auflage wurde durchgängig aktualisiert und um eine durchgehende Fallstudie zur Kostenrechnung erweitert. Alle Lerninhalte und Methoden werden anhand dieses Beispiels illustriert und erläutert. So entsteht nach und nach ein zusammenhängendes Bild des internen Rechnungswesens, das auch komplizierte Sachverhalte gut nachvollziehbar macht.

Weil ich selbst einen Betrieb führe und von dieser Bilanzierung und vom Rechnungswesen ansich keine oder kaum Ahnung habe wollte ich mir das Wissen mit diesem Buch aneignen. Die erste Schwierigkeit besteht aber schon im finden verschiedener Dinge, denn in dem Buch fehlen ein paar Seiten im Inhaltsverzeichnis. Dieses beginnt erst ab Seite 133. Ansonsten fand ich das Buch auch relativ schwer verständlich. Ich hatte das Gefühl, dass es ab und an abweicht von dem was es eigentlich vermitteln will. Dadurch denke ich, dass es für Neulinge wie mich, die es sich selbst beibringen wollen nicht wirklich geeignet ist, für Studenten wohl eher.

6,0 von 10 Bilanzierungen