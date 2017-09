Einfach singen : Die Stimme im Chor entwickeln ist ein Buch aus dem Carus Verlag von 2017.

Einfach singen : Die Stimme im Chor entwickeln: Singen ist Lebensfreude pur! Millionen Menschen singen solo oder in einem Chor. Die Grundlagen der Stimmbildung allerdings kommen oft zu kurz, das stimmliche Potenzial kann sich nicht entfalten. Das bewährte Erfolgskonzept der Spiraldynamik® (1 Million verkaufte Bücher) hilft, den eigenen Körper und die Stimme zu entdecken. Gesangsfreudige und Chorleitende finden in diesem Ratgeber didaktische Hilfsmittel und wirkungsvolle Übungen. In Kooperation mit Trias. Anschaulich und verständlich: Die Autoren aus Medizin, Gesangspädagogik und Stimmpsychologie kombinieren anatomisches Knowhow mit konkreten Lernschritten Lustvoll und mutig: Bildhafte praktische Anleitungen machen Mut und animieren zum Einfach singen.

Ich bin ja kein großer Sänger, aber habe mich schon immer interessiert wie man Singen eigentlich wirklich lernt, was zu beachten ist, denn Singen ist nicht einfach gleich lossingen. Das zeigt dieses Buch ganz eindrucksvoll. Es ist dann nicht nur sehr gut beschrieben, die verschiedenen Übungen, sondern auch sehr gut bebildert. Gesangsfreudige werden sich mit diesem Buch sehr verbessern können, davon bin ich überzeugt, es dient so als erste Starthilfe zum Gesang. Schaut einfach selbst mal rein, wenn ihr euren Gesang etwas verbessern wollt.

7,5 von 10 Superstars