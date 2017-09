Einfach gute One Pot Meals: Genuss aus einem Topf ist ein Kochbuch aus dem Jan Thorbecke Verlag von 2017.

Einfach gute One Pot Meals: Genuss aus einem Topf: Also ich arbeite meistens 12 Stunden und mehr am Tag, da bleibt wenig Zeit zum kochen. Meistens nutze ich Kochbücher also nur am Wochenende und dann auch nur Samstags, weil ich sonst keine Lust habe meine wenige Zeit mit kochen zu verbringen. Eigentlich ist es nicht einmal nur das kochen, sondern auch das vorbereiten und das nachbereiten, kurz gesagt: Abwaschen und Aufräumen. Koche ich mal ordentlich was habe ich mehrere Teller, viele Töpfe und und und, in der Woche undenkbar bei meinen Arbeitszeiten.

Aber es gibt Alternativen, wie etwa dieses Buch, bei denen die Gerichte immer nur in einem Topf bzw. einer Auflaufform sind. Das spart Zeit für wichtigere Dinge. So komme ich also in der Woche über fertige Pizza mal hinweg und habe nun die Möglichkeit auch was zu kochen. Weil ich gerne Suppen esse haben diese in diesem Buch auch am besten gefallen, ratet mal was gerade auf meinem Herd köchelt. In diesem Sinne, guten Hunger und viel Spaß bei dem Buch, schaut es euch unbedingt selbst mal an.

Übrigens gibts aus dem selben Verlag auch ein Avocado Kochbuch, Avocado: 40 köstliche und gesunde Rezepte, das ich euch sehr empfehlen kann.

Avocados sind gesund, denn die wunderbar samtig schmeckenden Früchte enthalten viele Proteine, gesunde Omega-3-Fettsäuren sowie viele Vitamine und Antioxidantien – sie werden daher oft als Superfood bezeichnet und sollen sogar beim Abnehmen helfen. Sie machen sich prima in herzhaften, sättigenden Salaten, belebenden Smoothies, Snacks und Sattmachern, leichten, sommerlichen Partygerichten und gesünderem Gebäck und Naschwerk. 40 herzhafte und süße Genussrezepte laden ein, die Avocado von einer neuen Seite kennenzulernen.

7,5 von 10 Suppenkaspern