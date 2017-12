Einfach ehrlich essen: Warum wir uns auf unseren Appetit verlassen sollten ist ein Buch aus dem Hirzel, S., Verlag von 2017.

Einfach ehrlich essen: Warum wir uns auf unseren Appetit verlassen sollten: Die Natur hat das System von Hunger und Sättigung dazu geschaffen, uns gut zu versorgen. Der Geschmack spielt dabei eine Schlüsselrolle. Er kann uns den Weg weisen zu den Nährstoffen, unser Appetit kann uns zeigen, welche Lebensmittel gut für uns sind. Doch trotz all der Diskussionen um die richtige Ernährung, trotz Ratgebern, Ernährungs-Apps und -beratern kämpfen wir mit Unsicherheit und Übergewicht. Dabei spüren wir doch eigentlich, was wir brauchen und was nicht! Warum hören wir nicht darauf? Was uns davon abhält, lesen Sie in diesem Buch. Maike Ehrlichmann plädiert für das selbstbestimmte Essen und stellt die Frage, ob wir uns überhaupt sagen lassen sollten, was wir essen.

Ein interessanter Ansatz, der wie ich denke, nicht wirklich funktioniert. Die Natur hat uns ganz sicher damit ausgestattet das essen zu wollen was gut für uns ist, was uns schmeckt, einen inneren Aufpasser sozusagen, aber git das heute noch? Die Natur hat ganz sicher nicht gewusst das es mal Hamburger gibt, Schnitzel mit Zigeunersauce oder Pommes mit Mayo. Wenn ich also immer dann genau das essen wollte auf das ich wirklich Lust hätte, wobei wenn ich überlege mache ich genau das, ich bin allerdings auch übergewichtig. Versteht mich nicht falsch, das Buch hat einige tolle Ideen parat, aber dieser eine Ansatz hat mir eben nicht zugesagt. Am besten ihr schaut einfach selbst mal rein und macht euch ein eigenes Bild.

6,5 von 10 leckeren Rezepten