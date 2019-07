Einfach deutsch lernen mit diesen Büchern. Ich möchte euch heute einige Bücher in einfacher Sprache zeigen mit denen ihr eure Deutschkenntnisse verbessern könnt.

Deutsch als Sprache ist ja echt nicht einfach. Aus unserer Sicht schon, aber sprecht mal mit Zugereisten, Flüchtlingen etc. Die haben da richtig Probleme, weil sich deutsch von vielen Sprachen extrem unterscheidet. Deswegen finde ich es immer klasse, wenn Verlage Bücher eben in einfacher Sprache herausbringen, weil das lernen dann viel mehr Spaß macht und einige dieser Bücher möchte ich euch hier einmal vorstellen.

Ein Wochenende ohne Eltern: In Einfacher Sprache Mirjam Eppinga

Herausgeber: Spaß am Lesen

Auflage Nr. 1 (24.06.2019)

Taschenbuch: 56 Seiten

Ein Wochenende ohne Eltern: In Einfacher Sprache: Als ihre Mutter am Wochenende weg ist, lädt Rosa ihre beste Freundin Sara ein. Zwei andere Freundinnen, Katrin und Ellen, kommen auch dazu. Was als kleine, gemütliche Feier beginnt, gerät schnell außer Kontrolle … Ein Wochenende ohne Eltern gehört zur Serie Schnappschuss, einer spannenden Buchreihe für Jugendliche. Mit einfachen Wörtern und dynamischen, bunten Illustrationen macht Lesen gleich doppelt so viel Spaß!

Bob, der Streuner: in Einfacher Sprache James Bowen

Herausgeber: Spaß am Lesen

Auflage Nr. 1 (27.05.2019)

Taschenbuch: 134 Seiten

Bob, der Streuner: in Einfacher Sprache: James geht es richtig schlecht: Als Straßenmusiker kann er kaum überleben. Und von den Drogen kommt er auch nicht weg. Eines Tages findet er einen halb verhungerten, verletzten Kater. Er hat Mitleid mit dem kleinen Kerl und nimmt ihn auf. Bob, so nennt er den Kater. James merkt schnell: Mit Bob wird sich sein Leben verändern. Als ich am nächsten Morgen mit meiner Gitarre aus der Haustür trat, saß Bob dort. Er sah aus, als hätte er auf mich gewartet. Schnurrend lief er auf mich zu und rieb sich an meinem Bein. „Nein, mein Lieber, ich muss los, ich muss zur Arbeit, Geld verdienen.“ Mit langen Schritten ging ich weiter. Doch Bob trabte hinter mir her. Er ließ sich einfach nicht abschütteln!

Weg von dir: Verliebt über Grenzen hinweg Marian Hoefnagel

Herausgeber: Spaß am Lesen

Auflage Nr. 1 (03.06.2019)

Gebundene Ausgabe: 104 Seiten

Weg von dir: Verliebt über Grenzen hinweg: Oliver kann es kaum glauben. Alle lieben seine Band. Kevin, Selda und er sind 4U2: eine Band mit zwei Jungen aus dem Dorf und einem Mädchen aus einem fernen Land. Nichts kann sie jetzt noch trennen. Die Reality Reihe ist eine Buchreihe für und über Jugendliche. Jedes Buch erzählt eine spannende Geschichte über Themen, die Jugendliche bewegen.

Das Versprechen: in Einfacher Sprache Marian Hoefnagel

Herausgeber: Spaß am Lesen

Auflage Nr. 1 (13.05.2019)

Taschenbuch: 104 Seiten

Das Versprechen: in Einfacher Sprache: Es ist 1992. Terri wohnt in einem Dorf in Süd-Italien. Sie ist 17. Sie hat keine Eltern mehr. Die Tante, bei der sie gelebt hat, ist gestorben. Eines Tages taucht plötzlich Terris älterer Bruder auf, der in Rom lebt. Terri versucht, das Zittern in ihrem Körper zu kontrollieren. Heute Morgen hatte sie niemanden gehabt. Sie war allein. Und jetzt hat sie plötzlich einen Bruder. Und was für einen Bruder! Er ist der Mann, von dem sie schon ihr ganzes Leben lang geträumt hat. Groß und schlank ist er, mit dunklen Locken. Sein Körper ist geschmeidig, seine Augen lachen. Er sieht ganz anders aus als die Bauernjungen aus dem Dorf. Es entwickelt sich eine Beziehung zwischen Terri und ihrem Bruder. Eine Beziehung, die es nicht geben darf … Aber warum haben sich Bruder und Schwester eigentlich erst so spät kennengelernt? Warum sind sie nicht zusammen aufgewachsen? Und was hat das alles mit einem alten Versprechen zu tun …?

Sport und Bewegung: Milchstraße – Lesebuch mit Übungen: In diesem Übungsbuch entdecken vier Familien das Sportzentrum in ihrem Viertel. Außerdem lernen sie etwas über gesundes Essen. Die Serie Milchstraße besteht aus Übungsbüchern. Die Bücher fuhren uns in den Alltag in der Milchstraße. Das ist eine erfundene Straße in Bonn. In den Büchern finden Sie kurze Texte und viele Übungen (mit Lösungen) auf Niveau A1/A2. Damit ist die Serie ideal für Menschen, die gerade anfangen, Deutsch zu lernen. Und für alle, die lesen lernen.