Eines Tages in der Provence ist ein Hörbuch von Random House Audio vom 10. September 2018.

Eines Tages in der Provence: Ein beschauliches südfranzösisches Dorf ist in Aufruhr: Der prachtvolle alte Baum auf dem Marktplatz soll gefällt werden. Wo, wenn nicht in seinem wohltuenden Schatten, wird die Barbesitzerin Suzanne Pastis servieren, wo Manu Artischocken verkaufen? Der junge Clément liebt es, in den Ästen zu klettern, und die Schwestern Adeline und Violette tröstet nichts so sehr wie der Anblick der Blätter, die sich seit ihrer Kindheit im Sommerwind wiegen. Widerstand formiert sich unter den Dorfbewohnern. Und auch der Baum, der seit Jahrzehnten das Kommen und Gehen auf dem Platz verfolgt, wird von ihren Emotionen mitgerissen.

Dieses Hörbuch war mal eine tolle Idee. Die Geschichte findet meistens aus den Augen des Baumes statt, der gefällt werden soll. Man kommt sich als Hörer genau so vor wie der Baum, der im Grunde immer nur grob mitbekommt wie die Menschen sind, die um ihn herum existieren. Das soll heißen, dass die Figuren hier eher oberflächlich beschrieben werden. Man bekommt zwar einiges mit, was sie bewegt, aber sie bleiben in gewisser Weise immer auf Distanz. Das fand ich authentisch, denn es ging auch nicht darum die Figuren möglichst detailreich darzustellen als eher darum die Kernbotschaft rüberzubringen und so viel kann ich euch verraten, es geht um Warmherzigkeit. Ein tolles Hörbuch, ich kann euch sehr empfehlen einmal reinzuhören, Sascha Rotermund liest das fantastisch.

8,0 von 10 alten Bäumen