Eine Neue Zeit ist das neueste Album von Oonagh und We Love Music (Universal Music) vom 9. August 2019.

Eine Neue Zeit von Oonagh: Die Zeit des Wartens ist vorbei: Oonagh meldet sich spektakulär ins musikalische Geschehen Deutschlands zurück. „Eine neue Zeit“ bricht für sie an und das ist auch der Titel für das lang ersehnte vierte Studioalbum der Ausnahmekünstlerin. Über 600.000 verkaufte Alben, zwei Echos und zahlreiche Gold- und Platin-Auszeichnungen – so liest sich die Erfolgsgeschichte von Oonagh. Nun hat sie sich ganz persönlich wie auch künstlerisch weiterentwickelt. Sie hat den Moment genutzt innezuhalten und den nächsten Schritt zu gehen.

Den Grundstein dafür legte Oonagh in Afrika, dem Kontinent, zu dem sie einen ganz besonderen Bezug hat. „Ich liebe diese gigantische Vielfalt der Kulturen“, so die Künstlerin, „und diese besonderen Beats und Harmonien. Wenn man Musik aus Afrika hört will man sofort tanzen. Man ist losgelöst und frei, und das war genau das richtige Gefühl für meine musikalische Neuausrichtung.“

Ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich Oonagh bisher noch gar nicht wirklich kannte. Ich war also ganz gespannt reinzuhören als ich gelesen habe, dass die Musik afrikanische Einflüsse hat, weil ich afrikanische Musik eigentlich sehr mag, es mir nur nich vorstellen konnte, wie sich das auf deutsch dann anhört. Ich bin begeistert. Zum einen weil Oonagh eine wirklich bezaubernde Stimme hat und zum anderen weil das wirklich gut passt, der deutsche Gesang mit den afrikanisch angehauchten Klängen und Gesang. Das hat einfach gepasst, ich hab das Album mit großer Freude gehört und kann euch empfehlen einfach mal selbst reinzuhören.

9,0 von 10 Buschtrommeln