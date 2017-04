Eine Nacht mit dem König: Im antiken Persien sucht Kaiser Xerxes (Luke Goss) nach dem jüngsten Fauxpas seiner Gemahlin eine neue First Lady. Nicht ohne Hintergedanken bringt der jüdische Palastschreiber seine hübsche Nichte Esther ins Gespräch. Tatsächlich entscheidet sich der Potentat für Esther (Tiffany Dupont), was besonders Esthers Jugendliebe Jesse wenig gefällt. Doch die Berufung Esthers kommt gerade zur rechten Zeit: Ein mächtiger Fürst nämlich plant die Vernichtung aller Juden und droht beim Kaiser auf offene Ohren zu stoßen.

In Nebenrollen sind hier eine ganze Menge bekannter Darsteller vorhanden, daher hatte der Film wohl auch um die 20 Millionen Dollar gekostet. In den Hauptrollen leider nur B-Darsteller, was man dem Film leider auch angemerkt hat. Die guten Darsteller konnten das nicht raus reißen, so fing der Film zwar sehr gut an und ich dachte wirklich er könne sehr gut werden. Ab der zweiten Hälfte wurde er aber irgendwie langweilig und beliebig. Gar nicht mehr spannend, ich konnte der Story auch gar nicht mehr so richtig folgen und irgendwann war er dann aus. Also wie gesagt, zum Anfang TOP, am Ende eher das Gegenteil. Aber schaut einfach selbst mal rein und macht euch ein eigenes Bild. Ich war leider nicht wirklich begeistert.

