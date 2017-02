Eine Frau sieht rot 2: Kaum haben Big Mama und Mad Dog ihre Gang aus dem Knast befreit, überfallen sie eine Firma. Die Gangster wollen nicht glauben, daß kein Geld in den Büroräumen ist und nehmen die Angestellten als Geiseln. Weil sie die Tickets für ihre Hochzeitsreise im Büro vergessen haben, kommen Casey und ihr Mann noch einmal in die Firma zurück. Er wird gefangen genommen, während sie entkommen kann. Inzwischen hat die Polizei das Gebäude umstellt, aber der Bürgermeister hält die Cops vom Sturmangriff zurück. Nachdem sie bereits zwei Wachmänner getötet haben, erschießen die Gangster vor laufender Kamera eine TV-Reporterin, die sie besucht. Casey ist das Warten leid und stürmt mit einem Freund das Gebäude.

Es gab in den 70ern glaube ich war das einen Film der hieß Eine Frau sieht rot. Da ging es um Vergewaltigung, ein klasse Thriller. Dieser Film hat damit nichts zu tun, man hat einfach nur den Titel so benannt und das finde ich nicht okay. Der Film ist in den letzten Jahren unter vielen Namen auf DVD erschienen. Provoked, Terroristen kennen keine Gnade und Terroristen-Kapmpf. Ihr wisst, dass ich sowas schrecklich finde, wenn man auf dem Cover keinen Vermerk macht, denn es zielt einfach nur darauf den Film zu verkaufen, egal ob ihr ihn schon im Regal habt unter anderem Namen. Ich lasse dies aber mal aus meiner Bewertung, denn wenn ich das werten würde… naja, ihr wisst was ich sagen will.

Der Film selbst ist von 1989, ein typischer Action-Thriller der 80er Jahre und, wie ich finde, gar nicht mal so schlecht. Er hat durchaus seine Szenen bei denen man staunt, wirkt allerdings meistens irgendwie lächerlich. Die Reporterin zb. die blöde Fragen stellt oder die Gangster im Allgemeinen, mit Big Mama. Das wirkt einfach selbst für die 80er Jahre zu blöde und ist sehr schade, denn das macht den Film etwas kaputt, der ansonsten gar nicht so schlecht ist. Am besten ihr schaut selbst mal rein, wenn du diese typischen 80er Jahre Thriller magst wird dich auch dieser Film begeistern, unter welchem Namen auch immer.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★