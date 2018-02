EIN WEG ist ein romantisches Drama von Pro-Fun Media mit den Darstellern Mike Hoffmann und Mathis Reinhardt aus dem Jahr 2017.

EIN WEG (Deutsche Originalfassung) Pro-Fun Media (23.02.2018)

DVD, Freigegeben ohne Altersbeschränkung

Laufzeit: 108 Minuten

Mike Hoffmann, Mathis Reinhardt, Tom Böttcher, Cai Cohrs, Yvonne Döring

Deutsch, Englisch

EIN WEG: Ein kleiner beschaulicher Ort in Thüringen. Andreas‘ (42) Tischlerwerkstatt läuft wieder gut und Martin (43) ist beruflich nicht mehr so viel unterwegs wie früher. Sohn Max (19) ist aus dem Haus. Endlich haben die beiden wieder mehr Zeit für sich und fahren im November an die Ostsee – wie sie es früher immer gemacht haben. Doch Martin ist unzufrieden: Das Wetter ist schlecht und er wäre doch lieber zu Hause geblieben. Andreas reißt sich die Kleider vom Leib und schmeißt sich in das kalte Meer. Voller Sorge versucht Martin, ihn zurückzuziehen und schluckt das salzige Wasser, als er stolpert. Zurück in ihrem Ferienhaus ist die Stimmung von den unterschiedlichen Erwartungen gestört. Eine behutsame Annäherung an die Spuren einer langen Beziehung.

Ein Weg erzählt die Liebe zweier Menschen. Nicht wie sie zusammen kommen, nicht eine Phase, die sie durchleben, sondern ihre gemeinsame Zeit: all die Jahre zwischen dem ersten Kuss und heute.

Ein richtig schöner Film um die Aufarbeitung eines Beziehungsalltags. Ich empfand das als sehr authentisch und auch wenn es hierbei um ein homosexuelles Paar ging, gibt es diese Situation bei so vielen Menschen, man erkennt sich durchaus wieder und erkennt wie lebensnah der Film eigentlich ist. Die Szenen waren dabei sehr einfühlsam, man muss sich da schon drauf einlassen können, dann erlebt man hier einen wunderbaren Film.

Angebot ME HIM HER (OmU) Pro-Fun Media (09.02.2018)

DVD, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 98 Minuten

Dustin Milligan, Luke Bracey, Kyle Bornheimer, Emily Meade, Scott Bakula

Englisch, Deutsch

Vom selben Verleiher kann ich übrigens auch den Film ME HIM HER empfehlen: Der Herumtreiber Cory, Mitte zwanzig, kommt eigentlich nach Los Angeles, um seinen – als TV-Sternchen mehr oder weniger prominenten – Freund Brendan bei dessen Coming-Out zu unterstützen, und dann mit ihm in die Szene abzutauchen. Doch Corys aberwitziger Ausrutscher mit Emily, die eigentlich nur auf Frauen steht, macht die Gesamtsituation nicht gerade übersichtlicher…

7,5 von 10 auseinandergelebten Beziehungen