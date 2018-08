Ein Teil von mir (Live aus Berlin) ist das neueste Album von Semino Rossi und Ariola (Sony Music) vom 10. August 2018.

Ein Teil von mir (Live aus Berlin) von Semino Rossi: Am 10. August 2018 veröffentlicht der wohl erfolgreichste männliche Schlagerstar der vergangenen 15 Jahre ein Live-Doppelalbum zum aktuellen, bereits mit Gold ausgezeichneten Erfolgsalbum Ein Teil von mir.

Aufgenommen wurde das Konzert im Tempodrom Berlin während der vor wenigen Wochen abgeschlossenen Tournee, welche ihn mit 30 Shows durch 5 Länder geführt hat. Semino Rossi präsentiert zusammen mit großer Band eine Vielzahl der Hits des aktuellen Albums und natürlich auch seine größten Klassiker. Die Fortsetzung der musikalischen Frischzellenkur ist klar hörbar. Semino knüpft in seinem Konzert mit modernen Arrangements an seine aktuellen Arbeiten an, ohne seine Linie zu verlassen und überrascht auch mit jungen internationalen Hits in seinem Live-Programm.

Semino Rossi war bisher immer so der Schlagersänger, der sich auch wirklich noch nach Schlager anhörte, also weniger moderne Sounds, eher so wie damals, so typisch Schlager halt, wie man es aus seiner Kindheit kennt und nicht so modern wie dies Helene Fischer Gedöns etc. Das hat sich nun verändert mit diesem Album, daher wollte ich selbst mal reinhören. Es hört sich von der Musik her wesentlich moderner an, die Stimme ist natürlich gleich geblieben. Ich weiß nicht so recht ob das passt, das kennt man so in der Form von Semino Rossi nicht. Im Netz habe ich schon gelesen das es im Allgemeinen sehr gut ankommt, nur ich glaube ich kann mich nur erstmal schwer daran gewöhnen, daher ist meine Empfehlung klar: Hört selbst mal rein und macht euch ein Bild von seinem neuen Sound.

7,5 von 10 alten Schlagerstar