Ein Teil von mir (Live aus Berlin) von Semino Rossi: Auch live hat der neue Sound gezündet und so veröffentlicht Semino am 10. August 2018 ein Live-Doppelalbum und eine Live-DVD zur Tour um das besagte Erfolgsalbum. Aufgezeichnet wurde das Konzert im Tempodrom Berlin während der vor wenigen Wochen abgeschlossenen Tournee, die ihn mit 30 Shows durch 5 Länder geführt hat. Semino Rossi präsentiert mit großer Band eine Vielzahl der Hits des aktuellen Erfolgs-Albums und natürlich auch seine größten Klassiker. Die Fortsetzung der musikalischen Frischzellenkur ist klar hörbar. Semino knüpft in seinem Live-Programm mit modernen Arrangements an seine aktuellen Arbeiten an, ohne seine Linie zu verlassen. Wie immer begeistert er das Publikum mit seiner einzigartigen Stimme.

Die neue Live-DVD ist allerdings mehr als eine klassische Konzertaufnahme, denn der Auftritt im Tempodrom wurde in einen Tourtag mit Semino eingebettet. So darf der Fan ihn vom verlassen seines Hotelzimmers weg den ganzen Tag begleiten. Die Fahrt im Tourbus gehört ebenso dazu wie eine musikalische Bus-Session mit seinen Musikern, welche den Zuschauer auch noch wissen lassen, wie es ihnen mit Semino auf Tour so ergeht. Auch der Blick hinter die Kulissen vor dem großen Auftritt darf natürlich nicht fehlen. Der Semino-Fan wird sozusagen Teil des Tourlebens. Er bekommt bewegende Einblicke in den großen Auftritt am Abend im Tempodrom in Berlin, bei welchem Semino Rossi eindrucksvoll sein neues Programm präsentiert.

