Ein Riss in der Welt – Limited Mediabook: Dr. Steven Sorensen plant, mit Hilfe einer thermonuklearen Explosion tief im Inneren der Erde, die Wärme des Erdkerns anzuzapfen. Trotz mehrfacher Warnungen des Kollegen Ted Rampian, macht er mit dem Experiment weiter, nachdem er erfahren hat, dass er unheilbar krank ist. Dieses Experiment verursacht einen Riss, der droht, die Erde in zwei Hälften zu spalten, wenn nichts dagegen unternommen wird.

Der Film ist mittlerweile über 50 Jahre alt, ich liebe aber so alte Science-Fiction Filme, mit außergewöhnlichen Ideen, wie auch der den Erdkern als Energiequelle zu nutzen. Ich fand die Idee auch authentisch, ich kann mir gut vorstellen, dass Wissenschaftler irgendwann mal diese Idee gehabt haben könnten und denke genau so wie im Film, zumindest im Grundsatz könnte man sie versucht haben umzusetzen. Das alles in einer Katastrophe endet war klar. Was ebenso cool ist, ist die Schauspielerische Leistung, auf die es hier ankommt, denn Effekte gab es in den 60er Jahren noch nicht so gute, man sieht die Welt also nicht wirklich auseinanderbrechen. Nur hier und da ein paar Explosionen und Lava, was aber für die Zeit damals auch heute noch ganz okay aussah. So nach etwas über eine Stunde scheint das Problem dann gelöst zu sein, doch dann wird der Film erst richtig spannend und wird zum Ende hin extrem sehenswert. Wer also genau wie ich gerne alte Filme schaut sollte hier unbedingt reinschauen, ein Klassiker, mit Mediabook, für Sammler also ein Highlight.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★