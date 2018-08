Ein Mountie in Chicago ist eine Serie von KSM GmbH aus dem Jahr 1994.

Letzte Aktualisierung am 13.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Ein Mountie in Chicago: Constable Benton Fraser (Paul Gross) – benannt nach dem Fraser River in British Columbia – sucht nach dem Mörder seines Vaters. Dazu verschlägt es ihn nach Chicago, in die Stadt. Der naturverbundene Mann war bis dahin Polizist in den kanadischen Bergen gewesen. Immer an seiner Seite ist der alte und schwerhörige Wolfshund Diefenbaker.

Hier lernt er alsbald den smarten, aber zynischen Detektiv Vecchio (David Marciano) kennen, der ihm bei der Suche hilfreich zur Seite steht. Die beiden ungleichen Polizisten werden Freunde. Fraser zieht ganz nach Chicago und widmet sich von nun an dort der Bekämpfung der Kriminalität. Und es zeigt sich: Kanadische Mounties haben andere Ermittlungsmethoden als die Polizei von Chicago. So erscheint Fraser beispielsweise immer wieder der Geist seines toten Vaters Robert (Gordon Pinsent), um dem Sohn gute Ratschläge zu geben.

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Ich kann mich an damals noch erinnern als Ein Mountie in Chicago im Fernsehen lief. Ich war so um die 16 Jahre alt und eigentlich wäre das genau mein Genre gewesen, ich habe es aber nie geschaut, weil ich diese Uniform nicht so sympathisch fand und keinen Bezug zu Kanada hatte. Ein Fehler wie ich heute festgestellt habe. Denn ich hatte mir zunächst den Pilotfilm und dann eine Folge angesehen und war total abhängig. Ich konnte dann kaum aufhören zu schauen, eine klasse Serie. Ich ärgere mich richtig, dass ich sie mir nicht damals schon im Fernsehen angeschaut habe, freue mich aber dafür umsomehr, dass KSM diese nun auf DVD veröffentlicht, Zeit wurde es. Ich kann euch also sehr empfehlen hier einmal reinzuschauen, wer Krimi Serien mit dem nötigen Witz mag wird es lieben. Wer die Serie früher schon mochte wird damit auch wieder eine schöne Zeit haben, also schaut unbedingt mal rein.

Letzte Aktualisierung am 13.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Neben der ersten und zweiten Staffel gibt es mittlerweile auch die dritte Staffel auf DVD. Ein Mountie in Chicago (Original: Due South) heißt diese kanadisch-US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 1994. Ausgestrahlt wurde sie bis1999. In Deutschland flimmerte sie zum ersten Mal im März 1995 (RTL 2) auf den Bildschirmen. Damals noch unter dem Titel Ausgerechnet Chicago. Die anderen beiden Staffeln liefen später unter dem aktuellen Serien-Namen auf Pro Sieben. Zunächst war Ein Mountie in Chicago nur als Fernsehfilm geplant gewesen. Doch dank des großen Zuschauerinteresses und massig Lob seitens der Kritik entschloss man sich zur Serienproduktion.

9,0 von 10 Ermittlern mit besonderen Methoden