Ein Kuss von Beatrice ist ein Film mit u.a. Catherine Deneuve und Catherine Frot von Ascot Elite Home Entertainment aus dem Jahr 2017.

Ein Kuss von Beatrice: Von einem Tag auf den anderen steht Claires (Catherine Frot) Leben auf dem Kopf. Die Klinik, in der sie seit Jahren mit Leib und Seele als Hebamme arbeitet, schließt. Claires einziger Sohn eröffnet ihr, dass er Vater wird und sein Medizinstudium abbricht. Dann verliebt sie sich noch in Paul (Olivier Gourmet), den humorvollen Nachbarn aus der Kleingartenkolonie. Und als wäre das alles noch nicht genug, platzt Béatrice (Catherine Deneuve) in ihr Leben. Béatrice ist die ehemalige Geliebte ihres verstorbenen Vaters und genau das Gegenteil der gewissenhaften und zurückhaltenden Claire. Sie ist extravagant, laut, egoistisch und lebenslustig: Welten prallen auf einander. Doch Béatrice wäre nicht Béatrice, wenn sie nicht auch noch ein paar Überraschungen auf Lager hätte. Überraschungen, die Claires Leben für immer verändern…

Mit der Tragikomödie EIN KUSS VON BEATRICE kommt eins der Highlights des französischen Kinojahres auf die Leinwände. Regisseur und Drehbuchautor Martin Provost (César für „Séraphine“) ist es gelungen, zwei Grandes Dames des französischen Kinos zum ersten Mal vor der Kamera zu vereinen.

Ich mag französische Filme eigentlich sehr gerne, viele sind eben typisch wie dieser hier. Erst etwas lustig, später nachdenklich. Einfach aber nie, daher sollte man sich schon Zeit nehmen für diesen Film, der in der Tat sehr zum Nachdenken anregt und zwar an vielen Stellen. Die Leistung der Darsteller war wie die Story, richtig gelungen und anspruchsvoll. Insgesamt kann ich sehr empfehlen hier einfach selbst mal reinzuschauen.

7,5 von 10 französischen Diven