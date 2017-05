Ein Hund rettet den Sommer: Die Sommerferien haben begonnen… Aber nicht im Hause Bannister! Nachdem unser geliebter Hund Zeus eine Party von Belinda (Elisa Donovan) sprengt, wird er zusammen mit Herrchen George (Gary Valentine) in die Hundeschule geschickt. Dort läuft alles aus dem Ruder. George gerät mit dem Hundetrainer aneinander. Zeus schafft es, bei jeder Lektion durchzufallen und Apollo, ein ehemaliger Militärhund macht den Unterricht zu einer spaßfreien Veranstaltung. Zeus letzte Rettung scheint Mr. Lee (James Hong). Der Hausmeister unterrichtet ihn mit seinen einzigartigen Trainingsmethoden. Schafft es Zeus mit seiner Hilfe die Abschlussprüfung zu bestehen und verhindert er gleichzeitig, dass ein Diebes-Trio den Menschen den Sommer verhagelt?

Manchmal schaue ich mir solche Familienfilme an, weil sie oft, wie auch Ein Hund rettet den Sommer, süß gemacht sind und eben einfach zu verstehen sind. Man muss nicht nachdenken, man kennt den Film im Grunde schon, wenn man sich nur den Klappentext durchliest und wirklich tiefgreifend wird er auch nicht. So ist Ein Hund rettet den Sommer auch, das Besondere hier war die Besetzung. Dean Cain spielt hier mit, den kennen viele sicher noch besser als Superman aus der TV Serie. Ich bin ein großer Fan von Dean Cain und schaue mir regelmäßig seine Filme an, allerdings bleiben die großen Rollen seit der Serie aus, daher findet man ihn nun in solchen Familienfilmen wieder. Also der Film ist durchaus gut besetzt und bietet eben so eine heile Story wo alles schön ist. Das kann man nicht durchgehend immer schauen, aber ab und an macht so ein Film durchaus Spaß und ist unterhaltsam, also schaut doch einfach mal rein.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★