Ein ganz besonderer Weihnachtswunsch ist ein Film mit u.a. Neil Patrick Harris, Debbie Reynolds und Naomi Watts von Pidax film aus dem Jahr 1998.

Letzte Aktualisierung am 30.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Ein ganz besonderer Weihnachtswunsch: Will, erfolgreicher Broker an der Wall Street, möchte nach dem Tod seines Großvaters seiner Großmutter Renee gerne einen Wunsch erfüllen. Im geheimen Tagebuch des Verstorbenen erwähnt dieser öfter eine Frau namens Lilian, die er alljährlich zur Weihnachtszeit besuchte. Was hatte es mit dieser Unbekannten auf sich? Gemeinsam mit Renee startet Will seine Nachforschungen, die Überraschendes zu Tage fördern. Für diese bezaubernde Weihnachtsgeschichte mit Neil Patrick Harris (bekannt als Barney Stinson aus „How I Met Your Mother“), Debbie Reynolds und Naomi Watts hob TV Spielfilm den Daumen nach oben und bezeichnete sie als „Herzerwärmer“ und „sentimental, aber auch wahrhaftig“. Das Lexikon des Internationalen Films schrieb, es sei eine Story, „die wahre Werte und Gesinnung in den Mittelpunkt stellt“. …mehr lesen

Ich glaube die meisten Filme die ich gesehen habe waren mit Neil Patrick Harris. Das ist natürlich übertrieben, aber Neil Patrick Harris macht so viele Filme, der ist überall zu sehen und man kann gar nicht sagen wo man ihn schon mal gesehen hat, gefühlt aber schon in Dutzenden Filmen und Serien. In diesem fand ich ihn gut. Normalerweise schaue ich mir nicht gerne solche Weihnachtsfilme an, die sind mir immer zu schnulzig und offensichtlich. War dieser im Grunde auch, aber irgendwie angenehmer. Ich kann gar nicht genau sagen warum, aber die Story um den verstorbenen Großvater hat mich irgendwie bewegt und am Ende ist selbst mir eine Träne die Wange runtergelaufen und das will bei diese Art von Filmen schon was heißen. Denn auch wenn das ein schnulziger und mittlerweile 20 Jahre alter Film ist, kann ich ihn euch sehr empfehlen.

8,0 von 10 Weihnachtswünschen