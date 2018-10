Ein Fast Perfektes Weihnachtsmenü ist das neueste Hörspiel von TKKG und Europa (Sony Music) vom 12. Oktober 2018.

Letzte Aktualisierung am 17.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Ein Fast Perfektes Weihnachtsmenü von TKKG: Wenige Tage vor Weihnachten lädt Familie Vierstein Karls Freund Tim zum Abendessen ins Nobelrestaurant “Plaisir Royal” ein. Alle stimmen überein, dass das Weihnachtsmenü hervorragend schmeckt! Ganz anders sieht das der übergewichtige und berühmte Restaurantkritiker Pierre Ragueneau am Nachbartisch, der sich lauthals beschwert und mit seiner abschätzigen Meinung nicht hinterm Berg hält. Ganz still wird es allerdings, als er das Dessert probiert. Denn plötzlich kippt Ragueneau vornüber und landet mit dem Gesicht voran im Zimtparfait. Ein Giftanschlag! TKKG schalten sich ein und je länger sie ermitteln, desto mehr Täter kommen in Frage. Unter anderem stehen auch Karls Mutter und sein Ex-Onkel unter Verdacht. Umso wichtiger ist es, dass es TKKG gelingt, den Fall noch vor Weihnachten zu lösen! Aber die Zeit wird knapp…

Ich bin etwas hin- und hergerissen. Ich bin TKKG Fan der ersten Stunde und habe so ein paar Erwartunghaltungen an die Serie von denen wenig erfüllt wurde. So typische TKKG Elemente fehlten hier, die die Gruppe einfach ausgemacht haben für mich früher. Dafür hat diese Folge aber ein paar neue Elemente und eine wahnsinnig gute Story um einen Restaurantkritiker. Dazu ist die Folge etwa drei Mal so lang wie eine normale Folge, also ein richtig geiles Special zu Weihnachten. Die Story ist somit sehr komplex und schafft es trotz fehlender typischen TKKG Elementen immer spannend zu sein. Im Nachhinein denke ich es hätte perfekt sein können, die Folge ist aber trotz dessen noch immer richtig gelungen. Seit Monaten in meinen Augen die beste TKKG Folge, der nur wenig zur perfekten Folge gehört. Das ist ebenso eine der Folgen, die man definitiv noch öfter hören wird. Das pefekte Weihnachtsgeschenk für jeden TKKG Fan.

9,5 von 10 Nachspeisen