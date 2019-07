Ein Fall für TKKG – Die Feuerprobe ist ein Spiel für den PC und MAC von United Soft Media vom 4. Juli 2019.

Ein Fall für TKKG – Die Feuerprobe: Ermittle mit TKKG in einem neuen, spannenden Fall, den du garantiert noch nicht aus den Hörspielen oder Büchern kennst!

Immer mehr Schüler fühlen sich im Internat nicht mehr sicher. Was ist dran, an den Gerüchten um Erpressungen und Einschüchterungen in der Schule? TKKG ermitteln und bekommen es nicht nur mit einem verwahrlosten Ex-Lehrer und demonstrierenden Tierschützern zu tun, sondern stoßen auch auf selbsternannte „Schutzengel“, die für Sicherheit auf dem Schulhof sorgen möchten. Der gute Ruf der Schule steht auf dem Spiel!

Hilf TKKG, die bösen Machenschaften aufzudecken und den Übeltätern das Handwerk zu legen!

Vielleicht kennt der ein oder andere schon ein Spiel von TKKG? USM bringt diese ja auch für mobile Devices heraus, ich spiele solche Spiele zb. immer gerne zwischendurch auf meinem iPhone oder iPad. Wer es lieber an seinem PC oder MAC mag, für den ist diese Version genau das richtige, auch wenn ich sie mit 20 EUR etwas zu teuer finde, die Apps gibts für unter 10 EUR. Aber das müsst ihr im Grunde selbst wissen. Ich mag es auch durchaus mal am MAC zu spielen, man sieht einfach mehr und das ist hier manchmal auch nötig, denn so manche Dinge sind echt gut versteckt. Schön fand ich das die original Sprecher dabei waren, das ergibt dann fast ein interaktives Hörspiel. Schaut euch das Game einfach selbst mal an, kurzweilig ist es recht unterhaltsam.

7,0 von 10 Ermittlern