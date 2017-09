Ein Fall fuer Buffy ist ein Hörspiel von Ulf Nilsson und headroom aus dem Jahr 2017.

Ein Fall fuer Buffy: Eigentlich ist es ein ganz friedlicher Tag in der Polizeistation: Arbeiten, Stempeln, Muffins nachbestellen. Doch plötzlich trifft Kommissarin Buffy eine Frage wie ein Blitz: Was ist eigentlich mit ihrer Mama und ihren fünfzehn Geschwistern passiert? Langsam, ganz langsam kann sich Buffy an jenen Wintertag erinnern, an dem sie ihr altes Zuhause verlor und der fiese Fuchs ihren Bau überfallen hatte. Buffy kam davon, doch was ist mit den Anderen? Kommissarin Buffy und Kommissar Gordon machen sich auf, ihren allerwichtigsten Fall zu lösen. Und er führt sie weit heraus aus dem Wald, durch dunkle Nacht und strömenden Regen, bis hin zur Insel des Fuchses.

Ein schönes Hörspiel für unsere Kleinen mit einer wahren Aussage. Mamas sind wichtig. Wenn man an seine Mama denkt, wird man froh, auch wenn man sehr alt ist. Da bekam selbst ich feuchte Augen als Erwachsener. Die Geschichte selbst ist so süß umgesetzt. Alleine schon der Anfang mit der Polizeiarbeit, stempeln etc. da habe ich schon so gelacht, weil es eben sehr einfach ausgedrückt wird, was ich klasse finde. Kinder wird somit nicht zu viel zugemutet, denn was ein Polizist genau macht kann kein Kind wissen, muss es in diesem Alter auch noch nicht. Der Fokus liegt hier auf dem Abenteuer, das ich euch letztendlich sehr empfehlen kann, hört unbedingt selbst mal rein, bzw. lasst eure Kinder reinhören.

7,5 von 10 Mäusen bei der Polizeiarbeit