Ei, ei, ei – Das Oster-Malbuch ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 9. Januar 2019.

Letzte Aktualisierung am 21.01.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Ei, ei, ei – Das Oster-Malbuch: Ostereier, Lämmchen, Küken, Hase und Co. – 32 lustige Frühlingsmotive laden Mädchen und Jungen zum Ausmalen und Gestalten ein. Dieses Malbuch sorgt als perfektes Geschenk im Osternest für ganz viel Kreativspaß bei Kindern. Als besonderes Highlight gibt es zusätzlich 50 fröhliche Glanz-Sticker, mit denen die Kleinen ihre ausgemalten Meisterwerke zusätzlich verschönern können. Also nichts wie ran an die Stifte!

Sehr süße Ostermotive, die alle relativ einfach gezeichnet sind und sich so auch relativ einfach ausmalen lassen, also für die ganz kleinen. Dazu noch super Sticker, wobei ich gar nicht weiß ob man Sticker heute noch sammelt? Früher in meiner Jugend hatten wir ganze Stickeralben und haben munter in der Schule getauscht, wenn es das heute auch noch gibt, bekommt man in diesem Buch wunderbare Sticker die sehr beliebt sein werden.

Ostern kreativ!: Frische DIY-Ideen: Flowerwall, Osterlicht und mehr Julia Romeiß

Herausgeber: Edition Michael Fischer / EMF Verlag

Auflage Nr. 1 (09.01.2019)

Gebundene Ausgabe: 64 Seiten

Letzte Aktualisierung am 21.01.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Aus demselben Verlag, passend zu Ostern erschien auch das Buch Ostern kreativ!: Frische DIY-Ideen: Frühlingszeit ist Kreativzeit! Wenn die ersten Frühlingsblumen ihre Blüten aus dem Boden stecken und die Vögel wieder zwitschern, dann ist auch Ostern nicht mehr weit! Zeit, auch in den vier Wänden frühlingsfrische Ideen aufblühen zu lassen und das Zuhause für die österliche Zeit zu dekorieren.

Letzte Aktualisierung am 21.01.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Ebenso erschien das Buch Handlettering Ostern: Handlettering geht immer – Auch an Ostern! Deswegen zeigt „Handlettering Ostern“ wie man mit nur wenig Aufwand süße Frühlingsprojekte rund ums Osterfest gestalten und basteln kann. Es entstehen verschiedenste Projekte für die Kaffeetafel und kleine Deko-Objekte für die Wohnung oder das Haus. Thematisch abgestimmte Sprüche werden auf Porzellan, Eier und andere Materialien bzw. Untergründe gelettert. Perfekt für jeden Osterhasen!

Letzte Aktualisierung am 21.01.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Ei, ei, ei – Das Oster-Backbuch: Wenn die ersten Frühlingsblumen ihre Köpfchen aus der Erde stecken, dann ist Ostern nicht mehr weit. Und ein schönes Frühstück, gefolgt von einem schönen Nachmittagskaffee gehört zu Ostern wie der Hase und die Eier. In „Ei, ei, ei – Das Oster-Backbuch“ finden sich 30 genial-dekorative Backrezepte für die Oster- und Frühlingszeit. Von süßen Kleinigkeiten zum Befüllen des Osternestchens bis zu festlichen Torten ist hier für jeden Geschmack etwas vertreten: der Hefekranz für den opulenten Osterbruch, Rüblikuchen, freche Osterküken, Eierlikör-Cupcakes, Zitronen-Joghurt-Torte mit Fliederblütensirup, Mini-Gugel im Eierkarton und natürlich die Osterhasen-Torte.

8,5 von 10 bunten Eiern