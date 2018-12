Egal was kommt ist eine Dokumentation mit Christian Vogel von Alive – Vertrieb und Marketing/DVD aus dem Jahr 2018.

Letzte Aktualisierung am 10.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Egal was kommt: Christian Vogel ist 34 Jahre alt, als er sich seinen Herzenswunsch erfüllt: Einmal die Erde auf dem Motorrad umrunden. Er kündigt die Wohnung und hängt seinen Job an den Nagel. Gerade erst frisch verliebt, fällt der Abschied dann besonders schwer. Wie lange er seine Freundin und seine Familie nicht sehen wird, ist ungewiss. Am 19. Mai 2015 beginnt der Aufbruch ins Unbekannte. Vor ihm liegt eine Route, die unter anderem durch die USA, Kanada und Russland führt. Auch China, die Mongolei, Pakistan, Indien und der Iran werden von ihm durchquert. Die Reise birgt nicht nur spektakuläre Momente und unvergessliche Erlebnisse, sondern auch immense Gefahren. Immer wieder sind es hilfsbereite Menschen, die Christian Vogel in vermeintlich ausweglosen Situationen zur Seite stehen und ihn seinem Ziel näherbringen. Ein schwerer Unfall in Indien stellt ihn schließlich vor die vielleicht größte Herausforderung seines Lebens.

Man muss erstmal auf die Idee kommen mit einem Motorrad die Welt zu umrunden, wenn man von der Maschine gar keine Ahnung hat. Das ist entweder sehr mutig oder blöde. Letztendlich eine gute Entscheidung, sonst könnten wir diese Bilder nicht sehen, die stellenweise richtig interessant waren. Natürlich merkt man das alles extrem durchgeplant ist. Es gab auch so Stellen da ist man sich nicht so ganz sicher. In Asien heißt es das man unerwartet 4 Tage nicht aus dem Hotel durfte und bei der Ankunft beim nächsten hieß es das alle schon lange vorher gebucht waren. Das war etwas komisch und widersprüchlich. Aber ansonsten eine klasse Dokumentation, bei der man einiges über die verschiedenen Länder lernt.

EGAL WAS KOMMT steckt voller erstaunlicher Anekdoten, die immer wieder zum erneuten Anschauen motivieren. So lernt Christian Vogel unter anderem in Seattle den Erfinder des Joysticks kennen und erfährt, warum man im Iran nur freitags Motorrad fahren darf. Mit einem Gastauftritt der Touren-Biker-Legende Helge Pedersen (Autor & Produzent u.a. Globe Riders; 10 Years on 2 Wheels).

7,0 von 10 Reise-Motorrädern