Edgar Wallace: Der Hexer ist ein Film mit u.a. Peter Pasetti und Eva Maria Meineke von Pidax film aus dem Jahr 1963.

Edgar Wallace: Der Hexer: Henry Arthur Milton, von allen „Der Hexer“ genannt, ist in London. Der Mann, den niemand kennt, will den Tod seiner Schwester rächen. Maurice Messer soll der Schuldige sein. Scotland-Yard-Ermittler Bliss und Polizeiarzt Dr. Lomond ermitteln, können das Vorhaben des Unbekannten allerdings nicht verhindern.

Das ist ein Film, den ich lange schon mal schauen wollte. Zum einen weil ich immer mal wissen wollte wie die Filme von Edgar Wallace sind und zum anderen wegen Peter Pasetti. Peter Pasetti hat so eine eindrucksvolle Stimme, der mich in diversen Hörspielen in meiner ganzen Kindheit begleitet hat. Er sprach zb. den Skeletor bei den Masters of the Universe. Ich sah schon einige Filme von ihm und als ich sah, dass Pidax diesen Film mit Peter Pasetti veröffentlicht musste ich da natürlich reinschauen und was soll ich sagen? Ich bin schwer begeistert von ihm als Darsteller. Er hat das so wunderbar gemacht, das war ein Genuss ihm zuzuschauen. Der Film selbst war natürlich in die Jahre gekommen und traf nicht meinen Geschmack, das ist dann wohl wirklich nur etwas für die ganz alten Krimi Fans. Dennoch hatte ich Spaß, immer dann, wenn Peter Pasetti im Bild war, daher kann ich euch den Film dennoch empfehlen, schaut unbedingt mal rein.

7,5 von 10 wunderbaren schauspielerischen Leistungen