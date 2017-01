Genau ein Jahr – so lange war Ed Sheeran von der Bildfläche verschwunden, um nach fünf phänomenalen Jahren eine Pause von der Musikwelt und den Sozialen Medien einzulegen und „die Welt zu bereisen, um alles zu sehen, was ich verpasst habe“, wie er seinerzeit in einem persönlichen Statement schrieb. Nun ist der Brite zurück – und wie: Der mehrfache GRAMMY-, BRIT Awards- und ECHO-Gewinner läutet das neue Jahr mit einem Knall ein und veröffentlicht gleich ZWEI brandneue Singles, „Castle On The Hill” und „Shape Of You“. Beide Songs sind ab sofort erhältlich.

Mit der Veröffentlichung seiner beiden Comeback-Singles zeigt Ed Sheeran einmal mehr, wieso er zu den tonangebenden Sängern unserer Zeit gehört. Denn die beiden Singles – Eds erste Veröffentlichungen seit 2015 – zeigen zwei ausgesprochen unterschiedliche Seiten seiner einzigartigen musikalischen Palette. „Castle On The Hill“, geschrieben von Ed und Benny Blanco (der außerdem produzierte), ist eine Hommage an das Aufwachsen in Framingham, Suffolk. Treibende Beats und Springsteen-eske Riffs treffen aufeinander und das Ergebnis ist eine weitere stadionreife Hymne. „Shape Of You“, geschrieben von Ed, Johnny McDaid und Steve Mac (der auch produzierte), demontiert moderne Popmusik, um sie anschließend wieder zusammenzusetzen – und das mit wenig mehr als einem Loop-Pedal.

Zu seinem Comeback kommentiert der 25-Jährige: „Hallo 2017! Ich habe hart an dem neuen Material gearbeitet und hoffe, es gefällt euch so gut wie mir. Mir war es wichtig, zwei unterschiedliche Seiten meiner Musik zu zeigen, für die ich gleichermaßen brenne und ich wusste einfach, dass ich zwei Songs zur selben Zeit rausbringen wollte. Ich freue mich unglaublich, zurück zu sein.“

Das letzte Album „x“ von Ed Sheeran (2014) erreichte in Deutschland Platz 1. Es kam zwei Jahre in Folge in die Top 10 der deutschen Album-Jahrescharts und verbrachte insgesamt 117 Wochen in den Albumcharts. Auch bei Spotify wurde 2015 in Deutschland kein Künstler öfter gestreamt als Ed Sheeran. „x“ ist hierzulande 3-fach Platin-dekoriert, zudem erhielten alle Singles vom Album entweder Gold („Sing“ und „Don’t“) oder Platin („Photograph“, „Thinking Out Loud“). Das Debütalbum „+“ (2011) hat ebenfalls Platin-Status. Beim ECHO gewann Ed Sheeran zwei Jahre in Folge – 2015 und 2016 – in der Kategorie “Künstler Rock/Pop International“. Bis dato hat „x“ weltweit atemberaubende 90 Platin-Zertifizierungen eingefahren und wurde kürzlich von der Official Charts Company zu einem der meistverkauften Alben aller Zeiten gekürt, nachdem es die Marke von 3,4 Milliarden Streams übertroffen hatte.

Insgesamt hat Ed Sheeran bis heute über 22 Millionen Alben verkauft.

Mit der Veröffentlichung neuer Musik schickt sich einer der weltweit meistgeliebten, talentiertesten, gefragtesten Musiker in 2017 an, weiter Geschichte zu schreiben.

„Castle On The Hill“ : https://www.youtube.com/watch?v=7Qp5vcuMIlk

„Shape Of You“: https://www.youtube.com/watch?v=_dK2tDK9grQ