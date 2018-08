Ecken und Kanten ist das neueste Album von Tamara Banez und Sturm & Klang (Alive) vom 24. August 2018.

Ecken und Kanten Tamara Banez, Ecken und Kanten

Sturm & Klang (Alive)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 17.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Ecken und Kanten von Tamara Banez: Tamara Banez – Singer-Songwriterin am Klavier und jüngste Entdeckung von Konstantin Wecker – veröffentlicht mit ihrem Debütalbum Ecken und Kanten eine meisterhafte Liedermacher-Perle. Beim Hören offenbart sich ein spannendes Wechselspiel zwischen Protestsongs, modernem Deutsch-Pop und elektrifizierendem Rock. Einfühlsam und fröhlich, aber auch nachdenklich und wütend besingt Tamara Banez das Leben. Themen wie Flucht, Fukushima und Frauensolidarität klingen ebenso in ihren Liedern an, wie die Liebe zu Mensch und Natur.

Die Aufnahmen zu Ecken und Kanten produzierte Tamara Banez gemeinsam mit Wecker-Produzent Florian Moser sowie in Eigenregie. Zu hören sind auch verschiedene Größen der Münchner Musikszene, u.a. Bandmitglieder von Amon Düül und Christoph Süß sowie Ni Sala-Frontman Robert Salagean.

Die Veröffentlichung erfolgt auf Konstantin Weckers Label Sturm und Klang. Das war auch der Grund warum ich mal in dieses Album reinhören wollte. Tamara Banez kannte ich bisher noch nicht, aber ich bin großer Fan von Konstantin Wecker und da vertraute ich einfach mal darauf, das er schon ein Händchen haben wird für Künstler. Gut das ich hier reingehört habe, denn Tamara Banez hat eine tolle Stimme und die Musik ist wirklich wunderschön, nicht aber nur die Musik, auch die Texte haben mich überzeugt. Ich kann euch wirklich nur empfehlen hier einmal selbst reinzuhören. Ich hätte mir nur noch ein paar Lieder mehr gewünscht, mit 11 Tracks auf einem Album ist hier noch Luft nach oben.

8,0 von 10 wunderschönen Liedtexten