Easter Rave 2017: Die offizielle CD zum Kultevent zu Ostern. Jedes Jahr versammeln sich tausende in der Turbinenhalle in Oberhausen um die heißesten DJs aus dem Hands-Up, Hardstyle, Hardcore und House- Bereich zu feiern. Euch erwarten über 40 Titel, von allen partizipierenden Künstlern in einem einmaligen Genre-Mix, bei dem alles andere als Langeweile aufkommen kann!

Ich muss ehrlich gestehen, dass ich dieses Oster Event in Oberhausen noch nicht kannte, mit dem Release der CD, bzw, von diesem Sampler, habe ich zum ersten Mal davon gehört. Da dies aber genau meine Musik ist musste ich zumindest mal reinhören. Ich fand die Auswahl der Musik erst etwas komisch, denn durchaus neues war vorhanden, aber eben auch so richtig alte Dinger aus meiner Jugend noch, wie etwa Feel the Heat of the Night von Masterboy. Ich fand das im Endeffekt sehr gelungen, weil so immer mal wieder was dabei war, was ich mitsingen konnte. Ich gaube ich hätte bei diesem Easter Rave 2017 meinen Spaß gehabt und habe mir das nun mal gemerkt fürs kommende Jahr, bis dahin heißt es in diesen Sampler reinhören.