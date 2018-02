WERDE ZUM PROFI UND TRITT GEGEN DEINE FREUNE AN – FREU DICH AUF DIE BAHNBRECHENDE BEWEGUNGS-TECHNOLOGIE IN UFC 3!

EA Sports UFC 3: Als Erstes möchte ich etwas zu den Kämpfern schreiben, ich kenne mich leider immernoch nicht so wirklich mit der UFC aus, ich kenne also nicht viele der Kämpfer und habe mal nebenbei gegoogelt und war doch schon verblüfft das man es geschafft hat die Kämpfer so originalgetreu nachzubilden, auf den ersten Blick sehen die Kämpfer im Ring schon sehr original und vor allem echt aus. Die Grafik ist hier also wieder einmal der große Pluspunkt. Nicht aber nur die Grafik, sondern vielmehr auch die Bewegungen, die meistens flüssig sind und eben auch ziemlich echt wirken. Es sind dann auch so Kleinigkeiten, die das Spielerlebnis wirklich vertiefen und es wie echt erscheinen lassen. Beispielsweise im Kampf der Hautton, der sich bei Anstrengung entsprechend verändert, das Anschwellen der Adern und Muskeln und natürlich der Schweiß. Das alles hat mir extrem gut gefallen, aber das hatte ich auch genau so erwartet, denn das Spiel ist von den Fight Night Machern, einer Reihe die ich einfach nur liebe und gesuchtet habe ohne Ende. UFC 3 setzt optisch und vom Realismusgrad nochmal eine Schippe auf den Vorgänger drauf.

Mir persönlich hat bei UFC 3 der Karrieremodus am besten gefallen, darin bin ich einige Stunden versunken und ich finde diesen weitaus realistischer als zuvor. Denn in UFC 3 ist es nicht mehr unbedingt möglich nur durch auf die Fresse hauen Champion zu werden, irgendwann muss man sich mit dem Grapling System auseinandersetzen, sonst ist man schnell hin. Bei mir hat das 13 Kämpfe gedauert, der 14 war dann ganz übel. Aber keine Angst, das Grapling System sieht nur auf den ersten Blick so schwer aus, man hat sich auch da schnell reingefunden. Was ich an der Karriere aber richtig cool finde sind die Aktionen abseits von den Kämpfen, auch wenn vieles von den Dingen, die man da wählen kann, nur in der Phantasie stattfindet, wirkt das zumindest wie eine wirkliche Karriere. Ein Beispiel sind die Twitter Meldungen, oder die virtuellen Teilnahmen an Interviews etc.

UFC 3 hat mich von der ersten Sekunde aus begeistert, lediglich der Multiplayer Modus hat mir nicht gefallen, da gibts dann nur so Schlagspammer, gegen unbekannte Spieler macht das keinen Spaß, aber das ist auch nicht wirklich ein Spiel für Multiplayer meiner Ansicht nach, ich denke der Karrieremodus steht hier ganz oben auf der Liste und der ist mehr als gelungen.

8,5 von 10 gebrochenen Nasen